Димитър Николов поздрави двете бургаски състезателни танцови двойки Артур Власенко - Ивелина Карчева и Илия Зелямов - Алекса Мечкова за постигнатите от тях успехи. Те са състезатели на КСТ "Бургас“ с председател Явор Вълчев.
Артур и Ивелина са първа представителна двойка на БФСТ и България за световни и европейски шампионати и купи - категория "младежи“, и състезатели до 21 г. по стандартни танци. Те завоюваха IV място на Европейското първенство, което са проведе в Бургас на 12 декември.
Илия Зелямов и Алекса Мечкова се състезаваха на Международното първенство в Бургас, провело се на 13 декември, в категорията "смесена двойка деца“. Те завоюваха I място в категория "деца 2“ и още едно I място в категория "юноши младша възраст“.
"Гордеем се с вашите успехи. Те дават смисъл на нашите усилия да развиваме спортната дейност и инфраструктурата. Продължавайте да ни радвате с още успехи. Бургас се гордее с вас и вие сте пример за младите хора в нашия град!“, каза при срещата си с младите спортисти кметът Димитър Николов. Приветствия към бургаските спортни таланти отправиха зам.-кметът Манол Тодоров и началникът на отдел "Спорт“ Веселина Деведжиева.
Кметът поздрави бургаски състезатели по танци за постигнатите от тях успехи
©
Още от категорията
/
"Музикален Коледен Бургас" на "Тройката" продължава с концерти на Yavi, Милица Гладнишка и P.I.F.
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Скоро започва изграждането на паркоместата на бул. "Мария Луиза"
15:06 / 17.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.