Кой ще е до кмета на Бургас при запалването на коледната елха?
Празничната програма ще започне в 17:30 ч. като на сцената ще се качат изявени бургаски деца от различни танцови школи. В 18 часа ще бъдат запалени светлините на коледната елха. Тази година на сцената до кмета Димитър Николов ще се качат Владо Михайлов, Владимир Зомбори, Китодар Тодоров, Йордан Йовчев, Цанко Цанков.
Организаторите обаче са подготвили и изненада, с която всички присъстващи на концерта ще вземат дейно участие в паленето на светлините. Как ще стане това – ще разберете утре вечер. Веднага след това на сцената ще излязат Рафи, Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени“.
Метеоролозите засега не са много благосклонни и обещават дъжд, но Община Бургас се е подготвила да раздаде 5000 дъждобрана на присъстващите, за да се насладят всички на празничната вечер.
