Вчера около 21:10 ч. на кръстовището на бургаските улици "Струга“ и "Даме Груев“ служители от сектор "Пътна полиция“при ОДМВР – Бургас проверили лек автомобил "Ситроен Берлинго“, управляван от 57-годишен софиянец. Тестът му за наркотици показал, че шофира след употреба на кокаин, канабис, амфетамин и метамфетамин.Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.