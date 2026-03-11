Вчера около 18:45 ч. на кръстовището на бургаските улици "Иван Вазов“ и "Цар Калоян“ лек автомобил "Тойота Корола“, управляван от 26-годишен мъж от Червен бряг, е отнел предимството и е блъснал пресичащо по пешеходна пътека 14-годишно момиче от Бургас.Детето е получило контузия на левия крак. То е прегледано в УМБАЛ - Бургас и е освободено за домашно лечение.