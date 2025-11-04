В понеделник, около 03:40 ч., в Пето районно управление – Бургас е получено съобщение за горящ лек автомобил "Мерцедес“, собственост на 43-годишен бургазлия, паркиран пред гараж на бл. 14 в ж.к. "Лазур“.Огънят е потушен от един противопожарен екип. Изгорял е двигателният отсек на лекия автомобил. При извършения оглед не са открити следи от умишлен палеж.По случая е образувано досъдебно производство.