Кола изгоря на пътя Созопол-Бургас, задръстването е огромно

© Автомобил изгоря изцяло на пътя Созопол-Бургас, в посока Бургас, малко след кръстовището на ВМБ "Бургас", видя репортер на "Burgas24.bg".



На място има екипи на пожарната и полицията. Задръстването в посока Бургас е огромно, а органите на реда отбиват движението по обходен маршрут през Атия.



За момента няма информация за пострадали хора.



Очаквайте подробности!