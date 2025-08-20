Новини
Кола изгоря на пътя Созопол-Бургас, задръстването е огромно
Автор: Николай Парашкевов 18:26Коментари (0)27
©
Автомобил изгоря изцяло на пътя Созопол-Бургас, в посока Бургас, малко след кръстовището на ВМБ "Бургас", видя репортер на "Burgas24.bg".

На място има екипи на пожарната и полицията. Задръстването в посока Бургас е огромно, а органите на реда отбиват движението по обходен маршрут през Атия.

За момента няма информация за пострадали хора.

Очаквайте подробности!








