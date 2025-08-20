ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кола изгоря на пътя Созопол-Бургас, задръстването е огромно
На място има екипи на пожарната и полицията. Задръстването в посока Бургас е огромно, а органите на реда отбиват движението по обходен маршрут през Атия.
За момента няма информация за пострадали хора.
Очаквайте подробности!
Зам.-шефът на УМБАЛ-Бургас: Убеден съм, че всяка линейка на ЦСМП ...
16:08 / 20.08.2025
ВиК ремонт затваря кръстовище в ж.к. "Братя Миладинови"
15:37 / 20.08.2025
Поредна стъпка към обособяването на паркоместа на бул. "Мария Луи...
12:45 / 20.08.2025
Никола от Бургас има нужда от нашата помощ, за да оздравее
12:27 / 20.08.2025
Общината ще закупи оборудване за противопожарните служби в Бургас...
11:35 / 20.08.2025
Бургас разширява базата на центъра за социална рехабилитация
11:12 / 20.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
