Кола пламна на пътя Варна – Бургас
Автор: Иван Сотиров 15:34
Архивна снимка
Временно движението по път I-9 Варна – Бургас в участъка Баня – Слънчев бряг, при км 187 се осъществява двупосочно в една лента поради горящ автомобил. 

Трафикът се регулира от екип Пътна полиция. Шофирайте внимателно, призовават от АПИ.








