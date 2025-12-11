Коледари наричаха за здраве и благополучие в Община Бургас
©
Домакини на малките коледари бяха председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев и зам.-кметът по спорт и туризъм Манол Тодоров.
Михаил Хаджиянев поздрави малките възпитаници на детското заведение за положения труд да разучат и пресъздадат народната традиция и ги зарадва с подаръци.
Поздрав към малките коледари с пожелание за здраве и успехи в ученето отправи и Манол Тодоров.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Димитър Найденов: Бургас не е виждал такъв протест от 90-те годин...
22:14 / 10.12.2025
Виждал ли е Бургас толкова масов протест?
21:05 / 10.12.2025
Многолюден протест в Бургас!
18:16 / 10.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.