Коледарски песни и наричания за здраве и благополучие през новата година огласиха сградата на Община Бургас. Фолклорната група от ДГ "Раковина“ изпълни народния обичай коледуване с много емоция и ентусиазъм.Домакини на малките коледари бяха председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев и зам.-кметът по спорт и туризъм Манол Тодоров.Михаил Хаджиянев поздрави малките възпитаници на детското заведение за положения труд да разучат и пресъздадат народната традиция и ги зарадва с подаръци.Поздрав към малките коледари с пожелание за здраве и успехи в ученето отправи и Манол Тодоров.