Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Коледарската група на ОУ "Любен Каравелов“ огласи с наричанията си здраве и благополучие сградата на Община Бургас.

Коледарите бяха посрещнати от Катя Мишева - директор на дирекция "Образование и младежки политики".

Момчетата и момичетата от групата отправиха своите пожелания за спокойна и щастлива година и благословиха домакините.По традиция те получиха подаръци с пожелание за много здраве и успехи.