Коледарската група на ОУ "Любен Каравелов“ огласи с наричанията си здраве и благополучие сградата на Община Бургас.Коледарите бяха посрещнати от Катя Мишева - директор на дирекция "Образование и младежки политики".Момчетата и момичетата от групата отправиха своите пожелания за спокойна и щастлива година и благословиха домакините.По традиция те получиха подаръци с пожелание за много здраве и успехи.