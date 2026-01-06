3560 лева дариха коледарите от кв. "Черно море“ на Никола Димов. Това е сумата, която групата успя да събере по време на празниците. Коледарите изказват своята искрена благодарност на всички стопани, които отвориха домовете и сърцата си на Коледа.Така, всички заедно успяха да съберат сумата, която ще подпомогне лечението на Никола. Момчето е с вроден дефицит на бедрената кост тип 1 А.В момента се намира в САЩ където претърпя операция за корекция на бедрената става. Поставен му е фиксатор, който трябва да помогне на костта да нарасне с 4,5 см.Благодарение на интервенцията Никола ще има възможност да расте напълно здрав и отново да играе футбол.Средствата, които се събират за него ще бъдат използвани за периода на възстановяване и рехабилитация в клин