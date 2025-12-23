Коледната пясъчна скулптура на Пол и Реми е почти завършена
©
"Благодарим за предоставената възможност от Община Бургас отново да поднесем своя коледен пясъчен подарък на бургазлии! Благодарим, че ни подкрепяте в нашата работа с пясъчни скулптури и живота ни тук. Имаме още много идеи, следете ни, защото ще продължаваме да се стремим пясъчното ни изкуство да е все по-интригуващо и вълнуващо!“, споделят талантливите творци.
Те приканват всички, които искат да станат част от пясъчния празник и споделят емоцията на Коледа, да заповядат пред Часовника за снимки със скулптурата!
Инициативата се осъществява с подкрепата на Община Бургас. ООД
Още по темата
/
Празник е! Огънят в печката трябва да гори непрекъснато, за да пази дома от зли духове и да донесе здраве
08:44
Пет коледни и новогодишни концерта на Стефан Диомов превземат празничните програми на БНТ и bTV
22.12
Нова промяна в bTV
22.12
Още от категорията
/
Бургаски ученици раздадоха подаръци и усмивки на децата от Центъра за специална образователна подкрепа
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.