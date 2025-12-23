Любимите артисти на свободна практика Реми и Пол Хогард вече са почти готови с тазгодишната коледна изненада в центъра на Бургас като подарък за бургазлии и посетителите на града. В периода от 9-ти декември до днес отново станахме свидетели на вдигането на неповторима пясъчна скулптура, за направата на която са използвани над 10 тона пясък. Избраната локация тази година е пред Часовника, до сградата на Общината, а темата на скулптурата е в унисон с предстоящите светли празници – православна сцена, изобразяваща Богородица с Младенеца, под надслов "Коледна топлина“."Благодарим за предоставената възможност от Община Бургас отново да поднесем своя коледен пясъчен подарък на бургазлии! Благодарим, че ни подкрепяте в нашата работа с пясъчни скулптури и живота ни тук. Имаме още много идеи, следете ни, защото ще продължаваме да се стремим пясъчното ни изкуство да е все по-интригуващо и вълнуващо!“, споделят талантливите творци.Те приканват всички, които искат да станат част от пясъчния празник и споделят емоцията на Коледа, да заповядат пред Часовника за снимки със скулптурата!Инициативата се осъществява с подкрепата на Община Бургас. ООД