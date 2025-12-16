Коледният концерт на Бургаската опера ще се състои на 18 декември
Той ще се проведе под палката на маестро Йордан Дафов, който ще застане зад диригентския пулт на празничния концерт, в който ще вземат участие солисти, оркестър – с концертмайстор Ваня Златева, и хор – с диригент Александър Чепанов, както и младите таланти от Детски хор "Милка Стоева“ с диригент Мариета Секлемова.
Събитието ще се състои в залата на Бургаската опера.
Солисти на празничния концерт ще бъдат Мария Цветкова-Маджарова – сопран, Мария Юрковская – мецосопран, Милен Динолов – тенор, и Костадин Мечков – бас.
В програмата на Коледния концерт ще прозвучат Българска рапсодия "Вардар“ от Панчо Владигеров, "На хубавия син Дунав“ и "Кайзер валс“ от Йохан Щраус, Увертюра на операта "Крадливата сврака“ от Джоакино Росини, "Тиха нощ, свята нощ“ от Франц Грубер /аранжимент – Александър Текелиев/, "Кредо“ – Франц Шуберт, сюита "Пак е Коледа“ от Руслан Карагьозов, "Чуй ангела вестител“ от Владимир Джамбазов, "Санта Клаус“ – Дж. Ф. Куутс, сюита "Детски коледни песни“ – Руслан Карагьозов, Adeste Fidelis – Владимир Джмамбазов, Panis Angelicus – Цазар Франк, "Алилуя“ от Георг Фридрих Хендел.
В музикално-сценичната програма на Коледния концерт в четвъртък солистите, оркестровият и хоровият състав на Бургаската опера, както и певците от детската хорова формация "Милка Стоева“ ще изпълнят празничните акорди на Коледния концерт с тържествена кода – с "Алилуя“.
