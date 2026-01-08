Колко пари идват от чужбина в Бургаска област?
По размер на чуждестранните инвестиции област Бургас се намира на четвърто място в страната след област София и преди област Варна.
С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Бургас - 1 855.6 млн. евро, следвана от община Несебър - 121.3 млн. евро.
