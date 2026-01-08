По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Бургас към 31.12.2024 г. възлизат на 2 161.8 млн. евро, което е с 2.8% по-малко в сравнение с 2023 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 6.4%, съобщиха от НСИ.По размер на чуждестранните инвестиции област Бургас се намира на четвърто място в страната след област София и преди област Варна.С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Бургас - 1 855.6 млн. евро, следвана от община Несебър - 121.3 млн. евро.