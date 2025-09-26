Новини
Комарджии обраха бургазлия, пръснаха парите в казино
Автор: Иван Сотиров 11:14
© Burgas24.bg
Двама мъже обраха бургазлия и проиграха парите в казино. Снощи около 20:15 ч. в Четвърто районно управление - Бургас е получено съобщение от пострадалия, че в близост до кръстовището на улиците "Тракиец“ и "Ален мак“, е бил пресрещнат от двама младежи, които откраднали от него сумата от 52 лв.

В резултат на бързите полицейски действия  са хванати обирджиите – двама бургазлии - на 18 и 20 години. Те обяснили пред униформените, че след кражбата изиграли паричната сума в близкото казино.








