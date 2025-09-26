ЗАРЕЖДАНЕ...
|Комарджии обраха бургазлия, пръснаха парите в казино
В резултат на бързите полицейски действия са хванати обирджиите – двама бургазлии - на 18 и 20 години. Те обяснили пред униформените, че след кражбата изиграли паричната сума в близкото казино.
