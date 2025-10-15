ЗАРЕЖДАНЕ...
Концесионерът на летището в Бургас на преговори със синдикатите
С нея се поставя началото на преговорния процес за сключване на нов Колективен трудов договор (КТД), който ще влезе в сила през следващата година.
От компанията посочват, че преговорите са започнали да акцентират върху ангажимента им към прозрачност и социално партньорство.
Началото на преговорите идва месец, след като служители на летищата във Варна и Бургас започнаха символичен протест. На 16 септември Федерацията на транспортните синдикати към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) съобщи, че работниците ще носят протестни баджове и ленти в знак на недоволство от условията на труд и заплащането.
Сред поставените от синдикатите искания са премахване на разликите в заплащането при еднакви длъжности, повишаване на стартовите възнаграждения, както и подобряване на работните графици. Според синдикалните организации летният трафик води до повишено натоварване на всички служители, а не само на сезонно наетите, което обосновава искането летните бонуси да се изплащат на целия персонал.
В официална позиция, изпратена до медиите пред септември, "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД посочи, че се спазва стриктно действащия КТД, подписан от всички синдикати през миналата година и валиден до 31 декември 2025 г.
