Първа среща между ръководството на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД и представители на синдикалните организации се проведе днес в Бургас.С нея се поставя началото на преговорния процес за сключване на нов Колективен трудов договор (КТД), който ще влезе в сила през следващата година.От компанията посочват, че преговорите са започнали да акцентират върху ангажимента им към прозрачност и социално партньорство.Началото на преговорите идва месец, след като служители на летищата във Варна и Бургас започнаха символичен протест. На 16 септември Федерацията на транспортните синдикати към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) съобщи, че работниците ще носят протестни баджове и ленти в знак на недоволство от условията на труд и заплащането.Сред поставените от синдикатите искания са премахване на разликите в заплащането при еднакви длъжности, повишаване на стартовите възнаграждения, както и подобряване на работните графици. Според синдикалните организации летният трафик води до повишено натоварване на всички служители, а не само на сезонно наетите, което обосновава искането летните бонуси да се изплащат на целия персонал.В официална позиция, изпратена до медиите пред септември, "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД посочи, че се спазва стриктно действащия КТД, подписан от всички синдикати през миналата година и валиден до 31 декември 2025 г.