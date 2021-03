© Конкурс по творческо писане на английски език организира ППМГ “Акад. Н. Обрешков" - Бургас. Инициативата е на Методическото обединение по английски език и е част от богата и разнообразна програма, посветена на 50-годишнината на елитното учебно заведение.



Желаещите да участват в конкурса трябва да напишат къс разказ (не повече от 800 думи) в избран от тях стил и жанр, като включат в авторската си творба следните цитати:



But to go to school in a summer morn,



O! It drives all joy away;



Under a cruel eye outworn,



The little ones spend the day



In sighing and dismay. (William Blake, “The Schoolboy" from Songs of Experience)



“O teach me how I should forget to think" (William Shakespeare, Romeo and Juliet, Act 1, Scene 1)



“Language is a virus from outer space." William S. Burroughs



“Only the educated are free." Epictetus



В каква последователност и как ще бъдат интегрирани тези цитати в ученическите текстове, е изцяло решение на младите автори. Те могат да започнат или завършат историята си с един от тях; могат да ги използват и като реплики между персонажите си, да ги вмъкнат в повествованието си, за да решат конфликт или да въведат изненадващи обрати.



"Изборът е изцяло на учениците. Нека въображението, вдъхновението и креативността ги водят в този литературен експеримент“, обясниха от ППМГ.



Разказите трябва да бъдат написани в 12-point font, шрифт Arial or Times New Roman, double-spaced.



Творбите могат да се изпращат на следнияимейл адрес: ppmgcreativewriting@abv.bg



Творбите трябва да са придружени със следната информация: трите имена на автора, възраст, клас, училище, телефон за връзка.



Краен срок за изпращане на творбите: 15. 04. 2021 г.



Всички участници ще получат сертификати за участие, а класиралите се на първо, второ и трето място ученици ще получат специални награди.



Награждаването на победителите ще е на 25.05.2021 г. в зала НХК.