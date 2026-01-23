Започва националният конкурс за участие в Space Camp Türkiye – едно от най-емблематичните STEAM образователни преживявания в Европа, което и през тази учебна година дава възможност на български ученици да се докоснат до света на космическите науки, технологиите и международното сътрудничество.Space Camp Türkiye не е просто лагер, а интензивна едноседмична симулация на подготовката и живота на астронавтите, създадена по модел на NASA. Участниците работят в екипи, управляват симулатори, решават реални мисии и общуват изцяло на английски език с връстници от различни държави.Конкурсът е насочен към ученици на възраст от 11 до 15 години, които имат интерес към науката, технологиите, инженерството и творческото мислене. Кандидатстването включва есе по избрана тема, кратко видео представяне и онлайн формуляр (https://forms.gle/txHja9eDbJuxpETm9, като творбите се оценяват от независимо жури от експерти в образованието и науката. Крайният срок за участие е 2 март 2026 г.Всяка година Център за творческо обучение, заедно със своите партньори, осигурява пълни и частични стипендии за учениците с най-висок резултат в конкурса. Размерът на стипендиите варира и може да покрие 100%, 75%, 50% или 25% от таксата за участие.Темите за конкурса през 2026 г.Темите са предложени от алумни на програмата и доразвити от екипа на Център за творческо обучение. Те насърчават учениците да свързват история, технологии и визия за бъдещето:• Можеш да се върнеш в събитие от българската история и имаш достъп до технологиите, с които боравиш днес! Към кое събитие би се върнал и какво би направил?• Третият българин в Космоса не е човек, а е Изкуствен Интелект! Каква е неговата мисията?• Може ли кирилицата да бъде първата космическа азбука?Паралелно с конкурса, през учебната 2025/2026 година 8 български училища ще работят активно и по двете международни програми на Space Camp Türkiye – Future Explorers Program (FEP) и Partner School Science Program (PSSP), в рамките на които ученици от България ще си партнират с училища от други държави, ще провеждат онлайн срещи и ще работят по общи научни проекти с менторска подкрепа от страна на ученият и изследовател Иглика Ангелова.Център за творческо обучение е партньор на програмата от 2003 година, а през годините участието на български ученици се превръща в устойчива традиция с измерими резултати:• 850+ български ученици са преминали през програмата• 3 000+ кандидатури за една година• 300+ стипендии, осигурени през годините• 40+ медала за изключително представяне, спечелени от български участнициЖурито на конкурса обединява силна комбинация от експерти и вдъхновяващи личности – млади български таланти с международен опит в космическото инженерство и Space Camp (като Татяна Иванова и Йоана Старкова), учени и комуникатори на науката (д-р Петър Ефтимов, Вероника Колева, Кристиян Михайлов), професионалисти в образованието и развитието на деца (Радостина Аврамова, Сезен Ходжа, ), както и утвърдени лидери от бизнеса, технологиите и комуникациите (Диана Димова-Йорданова, Доброслав Димитров, Гергана Лекова, Цветозар Павлов, Доротея Николова, Д-р инж. Ивайла Сопотенска и др.). Общото между тях е фокусът върху креативността, смислената аргументация и потенциала на учениците да превръщат идеи в реални решения.