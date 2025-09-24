Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Константин: Ти си моят еротичен сън
Автор: Екип Burgas24.bg 15:21Коментари (0)199
©
Попфолк певецът Константин се обясни в любов на на водещата на "Преди обед"  Венета Райкова. Буквално той влетя в студиото директно в ефир. 

Докато русокосата фурия разговаряше, зад вратата се чу шум, който за кратко я притесни. Тя дори попита оператора какво се случва зад кулисите, преди да види Константин.

Певецът влетя в студиото с роза и веднага вдигна настроението. 

"Ти си моят еротичен сън и несподелена любов", призна с хумор Коцето на Райкова.

С присъщото си чувство за хумор Коцето разчупи атмосферата и обеща скоро да гостува в "Преди обед".



Още по темата: общо новини по темата: 1106
24.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
предишна страница [ 1/185 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Какво реши съдът за прокурорския син от Бургас?
16:50 / 24.09.2025
Ще плащаме ли "такса водомер"
16:34 / 24.09.2025
Започва втората фаза на Индустриален и логистичен парк Бургас
16:34 / 24.09.2025
Бургас е домакин на "Дни на иновациите в образованието – роботика...
16:11 / 24.09.2025
УМБАЛ Бургас рестартира Отделението по гинекология
11:26 / 24.09.2025
Мотоциклетист катастрофира в Бургас
09:56 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:47 / 23.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
10:04 / 22.09.2025
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Актуални теми
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Процедурата за избор на нов главен прокурор
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Международен технически панаир 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: