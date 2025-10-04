© Потоп отнесе Царево и в.з. "Свети Влас" и "Елените". Продължаваме да пишем история в държавното безхаберие по темата с водите, свлачищата, наводненията. Тук въпросът не е каква е била реакцията на екипите на терен, а защо се стига вече всяка година до наводнения, отнесени сгради, загинали хора. Това заяви общинският съветник от ВМРО в СОС Карлос Контрера в социалните мрежи.



Той нарече статистиката "плашеща" и даде за пример наводнението в с. Бисер, наводнението в Аспарухово, наводнението в селата Слатина, Богдан и Каравелово и т.н.



"В последния случай с Царево количествата паднали валежи са огромни, но отново за пореден път проблемът идва от това, че водата няма накъде да иде, защото урбанизацията не е помислила, че веднъж на няколко години има пик и се събират огромни количества повърхностни води... Каква изненада, нали?", обясни Контрера, подчертавайки, че превантивни мерки няма.



"За сметка на това безогледните сечи на гори, пълзящата урбанизация, т.е. застрояване на дерета, корекции на реки и дерета, създават абсолютни предпоставки за наводнения. Сега се започва едно говорене кой бил виновен. Отговорът е очевиден и е пред очите ни. Кой приема устройствените планове и кой издава разрешенията за строеж? Всичко това е в общините, не другаде. Когато се правят подробните устройствени планове масово се работи на парче, урегулират се поземлени имоти един през друг, липсва каквато и да е логика и връзка между регулационните решения. В единични случаи за цяла една територия се процедират подробни устройствени планове в цялост - по чл. 16 от ЗУТ, в т.ч. мрежите на инженерната инфраструктура и трасетата на дерета, реки. Така се стига от там парче, оттук парче и накрая дерето го няма. После идва водата и стигаме до тук...", обясни Контрера.



Той каза още, че в по-голямата част от случаите разрешителният строеж се издава от архитектите на общините, които в същото време контролират и строителството по издадените разрешения.



"Проверява сам себе си обикновено... Пропуск, недомислица в Закона за устройство на територията, която води до масови, да ги наречем, компромиси със спазването на строителните норми. Ние като общество сме жертва на собственото си безхаберие и непукизъм. Затова се стига до тези бедствия в тези размери", обясни той.



"В държавата сигурно има хиляди службаши, които би трябвало да следят точно това да не се случва, ама то се случва. И ще продължава да се случва, докато се примиряваме, че тука е така...", каза Контрера.



