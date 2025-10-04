ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Контрера за трагедията по Черноморието: Ние като общество сме жертва на собствения си непукизъм. Затова се стига до тези бедствия
Той нарече статистиката "плашеща" и даде за пример наводнението в с. Бисер, наводнението в Аспарухово, наводнението в селата Слатина, Богдан и Каравелово и т.н.
"В последния случай с Царево количествата паднали валежи са огромни, но отново за пореден път проблемът идва от това, че водата няма накъде да иде, защото урбанизацията не е помислила, че веднъж на няколко години има пик и се събират огромни количества повърхностни води... Каква изненада, нали?", обясни Контрера, подчертавайки, че превантивни мерки няма.
"За сметка на това безогледните сечи на гори, пълзящата урбанизация, т.е. застрояване на дерета, корекции на реки и дерета, създават абсолютни предпоставки за наводнения. Сега се започва едно говорене кой бил виновен. Отговорът е очевиден и е пред очите ни. Кой приема устройствените планове и кой издава разрешенията за строеж? Всичко това е в общините, не другаде. Когато се правят подробните устройствени планове масово се работи на парче, урегулират се поземлени имоти един през друг, липсва каквато и да е логика и връзка между регулационните решения. В единични случаи за цяла една територия се процедират подробни устройствени планове в цялост - по чл. 16 от ЗУТ, в т.ч. мрежите на инженерната инфраструктура и трасетата на дерета, реки. Така се стига от там парче, оттук парче и накрая дерето го няма. После идва водата и стигаме до тук...", обясни Контрера.
Той каза още, че в по-голямата част от случаите разрешителният строеж се издава от архитектите на общините, които в същото време контролират и строителството по издадените разрешения.
"Проверява сам себе си обикновено... Пропуск, недомислица в Закона за устройство на територията, която води до масови, да ги наречем, компромиси със спазването на строителните норми. Ние като общество сме жертва на собственото си безхаберие и непукизъм. Затова се стига до тези бедствия в тези размери", обясни той.
"В държавата сигурно има хиляди службаши, които би трябвало да следят точно това да не се случва, ама то се случва. И ще продължава да се случва, докато се примиряваме, че тука е така...", каза Контрера.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 46
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Сейф с пари и злато изчезна след наводненията в Царево
09:43 / 04.10.2025
Гл. комисар Николов: BG-Alert работи перфектно, но има проблем пр...
09:47 / 04.10.2025
Областният управител на Бургас: Снощи около полунощ са евакуирани...
09:43 / 04.10.2025
Зам.-министър Тодоров: Приоритетна е ситуацията в "Елените"
13:50 / 03.10.2025
Кметът: Това е абсолютен рекорд!
11:18 / 03.10.2025
Извънредно: Обявиха частично бедствено положение в Бургас!
09:33 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Подариха къща на сина на Стефан Данаилов
21:39 / 03.10.2025
Владо Карамазов: Официално казвам: "Сбогом"
22:38 / 03.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Гери и Светльо от "Един за друг" станаха родители за трети път
14:46 / 02.10.2025
Къмпинг "Арапя" е под вода!
10:39 / 03.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета