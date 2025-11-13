Два случая на разбити вендинг автомати съобщиха от ОДМВР – Бургас. Служители от Първо районно управление задържали двама криминално проявени бургазлии - на възраст 23 и 27 години, които извършили две кражби от машини за играчки. От първия, който бил монтиран на ул. "Цар Калоян“, е открадната сумата от 150 лв. на стотинки. От другия, намиращ се на ул. "Гладстон“, е задигната сумата от 200 лв. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа и са направили пълни самопризнания.В резултат на полицейските действия на служители от Пето районно управление – Бургас по отношение увреждането на четири вендинг машини за детски топчета и два електрически монетници на автомивка, монтирани на територията на бургаския квартал "Сарафово“, е установен и задържан 30-годишен криминално проявен бургазлия. Той е направил пълни самопризнания.