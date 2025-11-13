Крадци атакуват вендинг автомати в Бургас
В резултат на полицейските действия на служители от Пето районно управление – Бургас по отношение увреждането на четири вендинг машини за детски топчета и два електрически монетници на автомивка, монтирани на територията на бургаския квартал "Сарафово“, е установен и задържан 30-годишен криминално проявен бургазлия. Той е направил пълни самопризнания.
