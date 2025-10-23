Сподели close
Служители от Първо районно управление – Бургас разкриха кражба на 200 лева от магазин за дрехи, намиращ се в търговски център "Безистена“ в центъра на Бургас.

Крадецът е 22-годишен криминално проявен бургазлия от кв. "Победа“. Мъжът е направил пълни самопризнания. Работата по случая продължава.