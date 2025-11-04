Служители от Първо районно управление – Бургас установили извършителя на кражбата на сумата от 1 000 лв., осъществена на 17 октомври от склад за стъкла, разположен в кв. "Победа“. Там е проникнато, чрез разбиване стена на сградата.Крадецът е 19-годишен младеж от кв. "Победа“. Той е направил пълни самопризнания.Работата по случая продължава.