Служители от Първо районно управление – Бургас установили извършителя на увреждането по електропреносната мрежа и кражбата на метална рамка за прозорец, съхранявана в двора, както и около 10 м захранващи електропроводници за осветителни тела и камери за видеонаблюдение, част от системата на храм "Св. Георги Победоносец“, разположен в кв. "Победа“. Кражбите са извършени на 14 ноември.Заловеният е 19-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия от същия квартал. Той е направил пълни самопризнания.