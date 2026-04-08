39-годишен мъж от бургаския кв. "Победа" е бил арестуван от полицията заради кражба на пари от заведение в ж.к. "Лазур", научи Burgas24.bg.

Задържаният е познат на органите на реда.

Сигналът за набега е получено в Пето РПУ - Бургас малко преди 9:00 ч. вчера.

В последствие е установено, че крадецът е влязъл през прозореца и е задигнал 1000 евро от метална каса.

В резултат на бързите полицейски действия е установен извършителят, споменатия мъж, който направил пълни самопризнания и възстановил част от откраднатата сума.

Работата по случая продължава.