Кражба на велосипед бе бързо разкрита от полицейските служители в Поморие, разбра ФОКУС.

Сигналът е подаден вчера по обяд от украинска гражданка с временна закрила, живееща в Поморие за това, че колелото ѝ е откраднато. Велосипедът е бил на специална стойка до жилищна сграда, но това не е спряло крадеца.  

В резултат на бързите полицейски действия е установен извършителя на деянието. Това е 46-годишен помориец, който направил пълни самопризнания.

По случая е образувано бързо производство.