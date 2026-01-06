Кражба на велосипед бе бързо разкрита от полицейските служители в Поморие, разбраСигналът е подаден вчера по обяд от украинска гражданка с временна закрила, живееща в Поморие за това, че колелото ѝ е откраднато. Велосипедът е бил на специална стойка до жилищна сграда, но това не е спряло крадеца.В резултат на бързите полицейски действия е установен извършителя на деянието. Това е 46-годишен помориец, който направил пълни самопризнания.По случая е образувано бързо производство.