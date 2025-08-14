ЗАРЕЖДАНЕ...
|Край на жегите?
Над по-голямата част от страната днес ще бъде слънчево. В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над южните и западните райони. В повечето места ще продължи да духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.
През следващите дни до края на седмицата в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В петък над южните райони ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места там ще превали. Вятърът ще се задържи от изток-североизток, до умерен, в Югоизточна България временно силен. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.
В началото на новата седмица вятърът ще се ориентира от северозапад. В понеделник над Западна, а във вторник и над Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температурите там ще са с 2-3 градуса по-ниски, а в останалата част от страната ще се задържат без съществена промяна. В сряда вятърът отново ще е от изток-североизток. Ще бъде слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но вероятността за валежи е малка.
Димитър Маринов ще преподава в Бургас през септември
10:40 / 14.08.2025
На тези места в Бургас днес няма да има вода
09:36 / 14.08.2025
Полицаи от Царево впечатлиха млада майка от София
17:27 / 13.08.2025
Закопчаха съгрешила шофьорка в "Меден рудник"
17:16 / 13.08.2025
ВиК ремонти променят движението в различни части на Бургас
15:11 / 13.08.2025
10-дневен маратон предстои на Морска гара - Бургас
11:51 / 13.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
