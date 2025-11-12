Служители от Четвърто районно управление – Бургас разкриха кражбата на фабрична мултимедия и парфюм на обща стойност от около 450 лева, съхранявани в жабката на "БМВ“, паркирано на паркинга на магазин "Мосю Бриколаж“. Кражбата е извършена в периода между 8 и 9 ноември.Крадецът е 22-годишен криминално проявен бургазлия от кв. "Победа“. Той е направил пълни самопризнания и е върнал откраднатите вещи.