Служители от Първо районно управление са разкрили кражбата на 26 пакета плочки с размер 60 на120 см, на обща стойност около 570 евро, от двора пред фирмен склад на бургаската улица "Крайна“.Крадците са трима криминално проявени бургазлии на 18 и 25 години и 26-годишна жена. Те направили пълни самопризнания и заявили, че продали част от плочките на 48-годишен бургазлия, който живее в съседство на фирмата и е собственик на плочките.Продадените плочки са иззети и заедно с останалото количество ще бъдат върнати. Работата по случая продължава.