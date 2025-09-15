Кражба от хотел в центъра на Бургас

© Служители от Първо районно управление – Бургас са заловили извършителя на кражбата на сумата от 1 300 лв. от хотелска стая в Централна градска част, обитавана от 31-годишна жена от Шабла.



Крадецът е 31-годишен криминално проявен бургазлия. Той е направил пълни самопризнания. Работата по случая продължава.