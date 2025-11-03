Служители от Първо и Второ районни управления – Бургас са разкрили извършителите на взломна кражба на сумата от около 600 лв., осъществена между 29 и 30 октомври от павилион за продажба на пакетирани стоки, разположен на бургаската улица "Стефан Стамболов“.Крадците са двама криминално проявени и осъждани бургазлии от кв. "Победа“ - на 39 и 43 години, които са привлечени в качеството на обвиняеми. Наложена им е мярка "задържане под стража“ за срок до 72 часа.Част от откраднатата парична сума е възстановена. Работата по случая продължава от служители на Второ районно управление - Бургас.