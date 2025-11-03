Кражба в Бургас – стари познайници на полицията пак удариха
Крадците са двама криминално проявени и осъждани бургазлии от кв. "Победа“ - на 39 и 43 години, които са привлечени в качеството на обвиняеми. Наложена им е мярка "задържане под стража“ за срок до 72 часа.
Част от откраднатата парична сума е възстановена. Работата по случая продължава от служители на Второ районно управление - Бургас.
