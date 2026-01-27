За поредна кражба на велосипед съобщиха от ОДМВР – Бургас. Служители от Второ районно управление – Бургас, със съдействието на служители от Пето районно управление – Бургас, са разкрили една от кражбите.Установен и задържан е 30-годишен криминално проявен бургазлия, който е задигнал велосипед на стойност около 649 лв., собственост на 74-годишен бургазлия.Велосипедът е откраднат между 19 и 20 януари от междуетажна площадка в бл. 4 в ж.к. "Славейков“.Крадецът е направил пълни самопризнания и е върнал откраднатия велосипед. Работата по случая продължава.