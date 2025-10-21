Вчера около 16:00 ч. в района на бл. 82 в бургаския ж.к. "Славейков“ е извършена проверка на 25-годишен криминално проявен бургазлия. Полицаите намерили и иззели две пликчета със съцветия от суха зелена тревна маса – марихуана, с общо тегло около 50 грамаБургазлията е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.