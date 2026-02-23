Вчера около 15:00 ч. служители от Четвърто районно управление – Бургас задържали 46-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия. При претърсване на дома в ж.к. "Меден рудник“ са намерени и иззети: йенска чиния с полепнало по дъното бяло кристалообразно вещество и кибритена кутийка със свивка, съдържаща бяло кристалообразно вещество. И двете вещества при извършения полеви наркотест реагирали на метамфетамин.Бургазлията е задържан със заповед за задържане за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.