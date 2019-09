Кристоф Ламбер оглавява журито на CineLibri

© Петото издание на единствения кинофестивал у нас, фокусиран върху адаптацията на литературни произведения на голям екран, ще срещне публиката с именити писатели, сценаристи, режисьори, актьори и продуценти. Още на 6 октомври в кино Люмиер Лидл от 20:00 ч. ще се състои премиера на филма "Заличено момче" в присъствието на Гарард Конли, автор на едноименната мемоарна книга, издадена от "Колибри" в партньорство с фондация Сингъл Степ. Удостоен с множество награди, в т.ч. две номинации за "Златен глобус", филмът на режисьора Джоуел Еджъртън разказва покъртителна лична история, в която блестят актьорите Лукас Хеджис, Никол Кидман, Ръсел Кроу. Освен на 6 октомври зрителите ще имат възможност да се срещнат с Гарард Конли на 7 октомври във Варна, на 8 в Бургас и на 9 в Пловдив.



Популярният актьор и продуцент Кристоф Ламбер е тазгодишният председател на елитното жури на CineLibri. Отговорността за избора на най-добра филмова адаптация "шотландският боец" ще сподели с не по-малко знаменитите си колеги. Сред тях е известният шведски писател и журналист Давид Лагеркранс, който пое нечувано предизвикателство и създаде три продължения на култовата трилогия "Милениум", затвърдили световната му слава. Лагеркранс ще се срещне с българската публика на 12 октомври от 19:00 ч. в литературен клуб "Перото", НДК. Повод за събитието е българското издание на The Girl Who Lived Twice, което носи заглавие "Тя, която трябваше да умре". Гостуването се реализира в рамките на Шведската седмица в София, която ще се състои между 3 и 13 октомври 2019 г. с цел популяризиране на шведския бизнес и култура. Организатори са Шведско-българската търговска камара и местни партньори. Друго съвместно събитие - акцент в документалната селекция на фестивала тази година, е филмът Мъжът, който си играеше с огъня, посветен на Стиг Ларшон.



В журито влиза и френският кинорежисьор от румънски произход Раду Михайлеану ("Концертът", "Изворът на жените"), чиито творби му донесоха богата колекция от отличия, в т.ч. награди от Международния кинофестивал в Берлин и номинации за "Златна палма" и за "Сезар". В момента Михайлеану работи по 8-серийна екранизация на книгата "Сбогом, Шанхай", подписана от големия български писател и киносценарист Анжел Вагенщайн - става дума за мащабна копродукция на Gaumont, France Television, Rai Uno и ZDF, чиито снимки започват догодина.



В качеството си на член на журито у нас пристига и ослепителната италианска актриса и защитничка на обществени каузи Лоредана Каната ("Младост", "Неапол във воали"). Към прочутите чуждестранни арбитри се присъединява българската театрална и кинозвезда Ирини Жамбонас, която наскоро беше удостоена с наградата "Сърцето на Сараево" за участието си във филма "В кръг" на режисьора Стефан Командарев. Жамбонас участва и във филма "Посоки" на Командарев, номиниран в категория "Особен поглед" на Международния кинофестивал в Кан, има множество отличия за ролите си в театъра.