Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Кризисният щаб за Черноморието заседава, за да реши дали ситуацията в курорта Елените се e успокоила
Автор: Цвети Христова 08:12Коментари (0)115
© Facebook
Кризисният щаб за Черноморието заседава, за да реши дали ситуацията в курорта Елените се e успокоила и дали може да бъде вдигната забраната за влизане в курортното селище след бедствието.

Продължават и проверките, които трябва да докажат кой носи отговорност за трагедията, при която 4 души загубиха живота си.

При изнесената вчера информация от регионалното министерство стана ясно, че разрешителните за строеж на всички сгради на територията на курорта Елените са били издадени от Oбщина Несебър, включително и тези в речното корито.

От здравното министерство предупредиха, че водата от чешмите в засегнатите от наводненията райони все още не трябва да се използва за пиене и приготвяне на храна.



Още по темата: общо новини по темата: 91
08.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Мъж от Камено бе хванат с 4 кг. марихуана
08:12 / 07.10.2025
Десислава Калчева: Най-високи данъци ще имаме в Бургас, Пловдив, ...
22:24 / 06.10.2025
Meteo Balkans показа видеокарта на онова, което ни връхлита до ча...
21:15 / 06.10.2025
Дъщерята на полицая, загинал в потопа: Той беше моят Тати
21:16 / 06.10.2025
БДУ "Проф. д-р Асен Златаров" стана на 62 години
14:35 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
13:05 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Зима 2025/2026 г.
България в еврозоната
Хороскоп за деня
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Брутално насилие от учител над дете в детска градина в Каблешково!
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: