|Кризисният щаб за Черноморието заседава, за да реши дали ситуацията в курорта Елените се e успокоила
Продължават и проверките, които трябва да докажат кой носи отговорност за трагедията, при която 4 души загубиха живота си.
При изнесената вчера информация от регионалното министерство стана ясно, че разрешителните за строеж на всички сгради на територията на курорта Елените са били издадени от Oбщина Несебър, включително и тези в речното корито.
От здравното министерство предупредиха, че водата от чешмите в засегнатите от наводненията райони все още не трябва да се използва за пиене и приготвяне на храна.
Мъж от Камено бе хванат с 4 кг. марихуана
08:12 / 07.10.2025
Десислава Калчева: Най-високи данъци ще имаме в Бургас, Пловдив, ...
22:24 / 06.10.2025
Meteo Balkans показа видеокарта на онова, което ни връхлита до ча...
21:15 / 06.10.2025
Дъщерята на полицая, загинал в потопа: Той беше моят Тати
21:16 / 06.10.2025
БДУ "Проф. д-р Асен Златаров" стана на 62 години
14:35 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
