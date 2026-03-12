От 9:00 до 13:00 ч. днес в залата на Общинския съвет в града, отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ-Бургас и Община Созопол, организират акция по кръводаряване.Тя под мотото "Всеки път, когато даряваш кръв, подаряваш живот".Кръводарител може да бъде всеки здрав човек на възраст между 18 и 65 години.Два-три дни преди акта на кръводаряване човек трябва да се храни редовно и разнообразно. В деня на даряването трябва да сте добре нахранени и да сте пили поне 2 л. течности – чай, вода, кафе, айрян. Кръводаряването не се извършва на гладно.Трябва да нямате скорошни операции, татуировки, пиърсинг, да не сте приемали никакви лекарства (изключение правят диабетиците, които не са на инсулин).Процедурата по кръводаряване включва попълване на въпросник, медицински преглед, предварително изследване за кръвна група и кръвовземане като всичко описано продължава до 40 минути.Всички участници в акцията получават:- два дни платен отпуск- подкрепителна закуска;- достъп до резултатите от извършените изследвания за СПИН, хепатит В и С, сифилис и кръвна група;- ваучер за безплатно посещение на местни туристически обекти.