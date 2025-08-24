Кръвожадни питбули разкъсват котки в "Меден рудник"

© Жители на бургаския ж.к. "Меден рудник“ алармираха за сериозен проблем със свободно пуснати питбули, които вече дни наред създават страх сред хората и нанасят щети върху улични животни. По думите на очевидци, кучетата са нападали и разкъсвали бездомни котки в района на ул. "Капитан Петко войвода“ 53.



Въпреки многократните сигнали, подадени към телефон 112, реакция първоначално не последвала. Гражданите изразиха тревога, че агресивното поведение на кучетата може да застраши и човешки животи, включително на деца, играещи в близост.



След многобройни жалби и сигнали от зоозащитници, служители на Четвърто Районно управление – Бургас установили собственика на животното – 46-годишен мъж от града. На него е съставен акт по Наредба №1 на Община Бургас.



Пред органите на реда собственикът е заявил, че не може да се справи с отглеждането на питбула. Впоследствие животното е било предадено на служителите от общинския приют, където вече е настанено.



Случаят поставя отново на дневен ред въпроса за контрола върху отглеждането на бойни породи кучета и необходимостта институциите да реагират своевременно при сигнали за опасни животни.