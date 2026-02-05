Ранено куче в късните часове в сряда обедини много хора, както за да му помогнат, така и в надеждите - да оздравее, съобщиха от ОДМВР-Бургас.На тел. 112 около 21:30 ч. е получено съобщение за блъснато от кола куче в района на "Лакомата спирка" в ж.к. "Меден рудник". На място се озовават служителите от сектор "Пътна полиция" към ОДМВР Бургас - Ламбо Ламбов и Иван Георгиев. Двамата забелязват, че животното трудно движи задните си крака, но не е агресивно и въпреки видимите болки, се опитва да стане и да ходи.Униформените търсят за съдействие дежурният център към Областната дирекция, откъдето ангажират пресаташето Цветелина Рандева. На късното й обаждане безрезервно реагират специалистите от City vet- Кристина Николова и д-р Светослав Янев, Маргарита Пеева от Animal SOS-Burgas и д-р Лили Шишкова от Ветеринарна клиника Vet Life- гр. Бургас!Благодарение на полицейския екип от Четвърто Районно управление - Бургас в състав: Росен Куртев, Цветан Манолов и Стефан Недев, реагирал под ръководството на Началника на Районното управление - гл. инспектор Халид Аптараман, кучето е откарано в клиника Vet Life, където и към момента за него се полагат качествени и навременни грижи."В очакване сме и на добрите вести за възстановяването на четириногия ни приятел, като благодарим на всички съпричастни към необичайния за полицията случай!“, казват от ОДМВР – Бургас.