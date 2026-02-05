Куче в тежко състояние мобилизира полиция и ветеринарни лекари в Бургас
©
На тел. 112 около 21:30 ч. е получено съобщение за блъснато от кола куче в района на "Лакомата спирка" в ж.к. "Меден рудник". На място се озовават служителите от сектор "Пътна полиция" към ОДМВР Бургас - Ламбо Ламбов и Иван Георгиев. Двамата забелязват, че животното трудно движи задните си крака, но не е агресивно и въпреки видимите болки, се опитва да стане и да ходи.
Униформените търсят за съдействие дежурният център към Областната дирекция, откъдето ангажират пресаташето Цветелина Рандева. На късното й обаждане безрезервно реагират специалистите от City vet- Кристина Николова и д-р Светослав Янев, Маргарита Пеева от Animal SOS-Burgas и д-р Лили Шишкова от Ветеринарна клиника Vet Life- гр. Бургас!
Благодарение на полицейския екип от Четвърто Районно управление - Бургас в състав: Росен Куртев, Цветан Манолов и Стефан Недев, реагирал под ръководството на Началника на Районното управление - гл. инспектор Халид Аптараман, кучето е откарано в клиника Vet Life, където и към момента за него се полагат качествени и навременни грижи.
"В очакване сме и на добрите вести за възстановяването на четириногия ни приятел, като благодарим на всички съпричастни към необичайния за полицията случай!“, казват от ОДМВР – Бургас.
Още от категорията
/
Откриха каменна плоча с лика на свети Николай Чудотворец на сградата на Дневния център за деца с увреждания
17:33
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и Асоциация "Хайде" провеждат обучение за превенция на училищния тормоз
03.02
Дневният център за деца с увреждания "Св. Николай Чудотворец" ще открие каменна плоча с лика на светеца
03.02
Проф. Минеков за о-в Св. св. Кирик и Юлита: Длъжници сме на културата, а не на далаверата! Търсят си място за пристанища и паркинги
03.02
В Бургаско пътищата са проходими при зимни условия, ограничение само на пътя Слънчев бряг - Обзор
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Несебърлия разбра, че алкохолът зад волана води до нощувка в арес...
17:24 / 04.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.