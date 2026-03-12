Сподели close
34-криминално проявен мъж от средецкото село Дебелт бе задържан от полицията заради притежание на наркотици, научи ФОКУС.

По-интересното е, че първоначалният сигнал към адреса е подаден заради скандал между арестувания и 64-годишната му майка.

Полицията е известена за свадата малко след 21:00 ч. вчера.

В последствие в една от стаите са намерени около 3 грама трева и около 60 таблетки със сиво-зелен цвят.

Техният точен състав е в процес на изясняване.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Средец.