34-криминално проявен мъж от средецкото село Дебелт бе задържан от полицията заради притежание на наркотици, научиПо-интересното е, че първоначалният сигнал към адреса е подаден заради скандал между арестувания и 64-годишната му майка.Полицията е известена за свадата малко след 21:00 ч. вчера.В последствие в една от стаите са намерени около 3 грама трева и около 60 таблетки със сиво-зелен цвят.Техният точен състав е в процес на изясняване.Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Средец.