Къде го чукаш, къде се пука: Полицията се натъкна на екстази след сигнал за семеен скандал в Дебелт
По-интересното е, че първоначалният сигнал към адреса е подаден заради скандал между арестувания и 64-годишната му майка.
Полицията е известена за свадата малко след 21:00 ч. вчера.
В последствие в една от стаите са намерени около 3 грама трева и около 60 таблетки със сиво-зелен цвят.
Техният точен състав е в процес на изясняване.
Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Средец.
