Аварии оставят много места без вода в Бургаско днес, информира Burgas24.bg.
Бургас
Поради авария водата ще бъде спряна днес в Бургас на ул. "Транспортна“ до хотел "Авеню“, на ул. "Твърдица“ №15 в кв. "Сарафово“, както и в село Твърдица.
Айтос
Вода няма да има на ул. "Гарова“, ул. "Антон Страшимиров“ и ул. "Железопътна“ поради авария.
Камено
Проблеми с водата ще има в село Черни връх поради ремонт, както и на ул. "Ст. Чолаков“ в Българово.
Несебър
От 09:00 ч. до 12:00 ч. водата ще бъде спряна в района на хотелите "ВИП вижън“, "ВИП зона“, "Акапулко“ и "Прима 1“.
Поморие
Водата ще бъде спряна в Каблешково от 10:00 ч. до 15:00 ч.
Руен
Възможни са смущения или временни спирания на водоподаването във високите части на село Зайчар.
