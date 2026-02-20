Бургаски ученици от ОУ "Свети Климент Охридски“, преоблечени като кукери, наричаха за здраве и благоденствие на площад "Атанас Сиреков“. За кратко време младите кукери събраха овациите на бургазлии, които преминаваха оттам.Сред участниците имаше възпитаници от различни класове на училище "Св. Климент Охридски“, които бяха влезли в традиционни за народния обичай роли.След края на традиционния български обичай, младежите получиха подаръци от заместник-кмета по образование Михаил Ненов и председателят на Общински съвет Бургас Михаил Хаджиянев.Изявите на кукерите се свързват именно с времето около зимно-пролетния празник в българския народен календар Сирни Заговезни и началото на Великия пост преди Възкресение Христово.