Кукерите излязоха по улиците на ж.к. Меден рудник и временно спряха движението по част от основните булеварди в района. Групите преминават през квартала по традиционния си маршрут, придружени от музика, тъпани и десетки жители, които се включват в шествието.Пътят е затворен поетапно заради преминаването на кукерските състави и събирането на хора на ключови кръстовища. На място има полицейско присъствие, което регулира движението и пропуска автомобилите след преминаването на групите. Ограничението е временно и ще отпадне след като шествието приключи, пише сайтът e-burgas.Кукерският празник в Меден рудник е дългогодишна традиция и се провежда всяка зима. Облечени в тежки кожени костюми и с чанове, участниците обикалят улиците, за да прогонят злото и да нарекат здраве и плодородие за годината. Шумът и маските са част от ритуала, който събира стотици хора и превръща квартала в сцена на един от най-живите народни обичаи в Бургас.