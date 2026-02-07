Кукерите излязоха по улиците на "Меден рудник"
Пътят е затворен поетапно заради преминаването на кукерските състави и събирането на хора на ключови кръстовища. На място има полицейско присъствие, което регулира движението и пропуска автомобилите след преминаването на групите. Ограничението е временно и ще отпадне след като шествието приключи, пише сайтът e-burgas.
Кукерският празник в Меден рудник е дългогодишна традиция и се провежда всяка зима. Облечени в тежки кожени костюми и с чанове, участниците обикалят улиците, за да прогонят злото и да нарекат здраве и плодородие за годината. Шумът и маските са част от ритуала, който събира стотици хора и превръща квартала в сцена на един от най-живите народни обичаи в Бургас.
