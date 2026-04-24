Кулинарно пиршество си спретнаха чуждестранните студенти по медицина в Бургаския държавен университет.

Всеки от студентите беше приготвил ястие от националната си кухня, превръщайки събитието в своеобразно кулинарно пътешествие. Студентите в Медицинския факултет са от над 20 държави на четири континента – Европа, Азия, Африка и Северна Америка, което допринесе за изключително разнообразие и автентичност на представените кулинарни традиции, информира Burgas24.bg.

Включиха се и български студенти, които представиха традиционно българско ястие, поднесено с домашно кисело мляко – символ на българската кулинарна идентичност и гостоприемство.