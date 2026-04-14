Куп пияни и дрогирани шофьори са заловени в Бургаско през последните дни, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg.

В петък малко след полунощ на ул. "Тодор Александров“ в Бургас е спрян 47-годишен бургазлия, който шофирал след употреба на амфетамин и метамфетамин.

По-късно същия ден в ж.к. "Меден рудник“ е установен 27-годишен водач, който също е управлявал след употреба на амфетамин и метамфетамин.

В събота на ул. "Димитър Димов“ е спрян 37-годишен бургазлия, шофирал след употреба на канабис.

Същия ден на бул. "24-ти Черноморски пехотен полк“ е засечен 32-годишен варненец, управлявал след употреба на кокаин.

В неделя в село Черни връх 31-годишен бургазлия, неправоспособен и пиян с 2,38 промила, е предизвикал катастрофа, като е отказал кръвна проба.

По-късно същия ден в Камено 42-годишен мъж е хванат да шофира с 2,44 промила, също отказал кръвна проба.

Около 23:30 ч. на пътя Елхово – Средец 31-годишен мъж от Елхово е засечен с 1,57 промила алкохол.

Вчера край Несебър 48-годишен украински гражданин е шофирал с 1,73 промила.

По-късно в Бургас 32-годишен русенец е установен с 2,24 промила и след употреба на амфетамин.