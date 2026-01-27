С пълно мнозинство Общинският съвет в Бургас подкрепи предложението Комплексният онкологичен център (КОЦ) в града да закупи нов линеен ускорител, предаде репортер наДокладната бе внесена от управителя на лечебното заведение проф. д-р Христо Бозов.Към момента КОЦ-Бургас притежава два линейни ускорителя. Единият е доставен чрез европроект на 30.04.2014 г., а вторият е закупен със собствени средства и започва да функционира на 21.10.2016 г.Наскоро в лечебното заведение е получено уведомление, че на 1 май 2028 г. първият апарат трябва да излезе от употреба заради изтичане на експлоатационния срок на работа.Поискана е оферта за нов, чиято стойност е приблизително 4 850 000 лв. (2 479 765 евро) без ДДС като оборудването включва роботизирана 6D пациентска маса и автоматизирана система за автоконтуриране на туморни обеми и критични органи с изкуствен интелект.Според проф. д-р Христо Бозов ползите, както за самия КОЦ, така и за пациентите ще бъдат значителни - подобряване точността и ефективността на лъчелечението на онкоболните, повишаване конкурентността на отделението и болницата, както и значително повишаване на финансовите резултати.