Чрез залагане на нужните средства в Бюджет 2026 да се изгради спортна площадка за фитнес на открито в бургаския кв. "Долно Езерово", предлагат общински съветници, показа проверка наИдеята е за подобен проект да се задели сума от 30 000 лв.Вносителите на Проекта за решение подчертават, че в момента в квартала не съществува подобна полощака, а нейното изграждане ще насърчи физическата активност, ще подобри социалната среда в района и ще създаде ново, модерно и функционално обществено пространство.Съоръжението следва да включва стандартни елементи за тренировка на открито - уреди за сила, баланс, разтягане и кондиция, както и необходимата ударопоглъщаща настилка и обезопасителни елементи.