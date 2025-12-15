Кв. "Долно Езерово" напът да се сдобие с фитнес на открито
Идеята е за подобен проект да се задели сума от 30 000 лв.
Вносителите на Проекта за решение подчертават, че в момента в квартала не съществува подобна полощака, а нейното изграждане ще насърчи физическата активност, ще подобри социалната среда в района и ще създаде ново, модерно и функционално обществено пространство.
Съоръжението следва да включва стандартни елементи за тренировка на открито - уреди за сила, баланс, разтягане и кондиция, както и необходимата ударопоглъщаща настилка и обезопасителни елементи.
