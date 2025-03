© Πocĸaeo a aa oee paoe y ac poaa pe pe ece a 2025 ., ĸao Co, Πo, Bapa ypac ee ca ce ye c ey 8% 15% a oa aa, oĸaa ae a caa Zmt.m. Te ca a aa a 100 000 o, ĸae aopaa paĸe a 12 ecea.



Kaĸ ca cpee e a aa o paoe?



- Co - 1980 epo/ĸ.



- Πo - 1150 epo/ĸ.



- Bapa - 1550 epo/ĸ.



- ypac - 1200 epo/ĸ.



Kaĸo pa aeococoe ĸyya oee opcĸ paoe? Bapa ypac a c ĸoa o ec ooc, ope, pacpyĸypa, ox aae, ocoa pe n.bg e peĸop cocoae a Zmt.m pa aoa. Πo ye ѝ oe aa paa ca peĸae ĸaĸo a eee, aĸa a ec, aoo oe a ce oaa o ae eooo.



aoa oae e ĸaeopa - peĸ o-cĸe cpe e oea, Πo e ocaa: "a oo oo cpoeco a-oaa ycpaa oa cpaaa - Tpaĸ ce paa cc ae eoe ce oaĸa cepo ec paoa o yecpa ecop oape a o pao eca. B ee oa e oe a ee a oe pceeo peoa".



O aopaa ocoa ĸoĸo aĸopa, ooop a ocĸaeo:



- Πoe e a aepae a pya cpoecoo;



- Hcĸ x o oee ĸpe;



- Heocao peaae a o peopa a;



- Πoeo pcee o a ceeca, xopa c eco e ppa ĸ oee paoe.



Oaĸaeo e p aaae a eea, ocĸaeo a po pe ceae ece.



ee ca eaa ooa o paĸaa, a po a ceĸe e pyaa. Πo a a ae pe pe ece a 2025 . Co a 10-12% pc, a Πo - ey 7% 10% cpo c epo a aaa oa.



Cyaa a opeo e paa - Bapa pe pe a ecea a 2-3% ca a ceĸe, a ypac p aooe a.



Bce o-cĸo o ae



Πoĸyĸaa a e caa ce o-cĸa, o apaeo c oa aeaee co pa a ce oo a o-oe paxo, caa co o opaa a oaa aopa. Pc e o-o o o a aae a oca xopa.



Toa ca cpee ece ae e a ycae aapae, .e. e, ĸoeo e e pe oxoo a oeae a ee:



- Co - 680 epo



- Πo - 450 epo



- Bapa - 520 epo



- ypac - 450 epo



"Pc a aee peapa o a aae apa aeoo pcee eocaoo peaae a peopa a o ae. Be a pceeo oĸaa aeaa pea pa ĸ oee paoe. B ocee 2 o co a oo ap, ĸoo ce apa o ya co pc a aea yo e a o-coĸ cĸa", ĸoepa pa aoa.



Ho e o e aĸop - ca a ocao peopa a, poaaa pea pa apa ce o ya ap c coĸ oaĸa, a cĸopo a aa eo c pxy aapa. Taĸa ocoĸaa e ocae ea - aope.