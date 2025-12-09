Легендата на ФК Черноморец навършва 90 години
Той е един от легендарните футболисти на ФК " Ботев", а по-късно "Черноморец“ от 1968 г.
Извървял дългия път с любимия отбор от зоналните групи до А РФГ през 1965г. и неизменен негов капитан.
В играта Пано Мотора е много бърз и борбен, десен, краен защитник, с афинитет към атаката, което е рядко срещано в онези години. Изключителен спортсмен и носител на призове за спортсменство. Истински лидер и пример за всички футболисти в отбора.
След приключване на активната си състезателна дейност през 1969 г. работи като помощник-треньор в клуба с Любомир Борисов и Васил Желев - двама от най-добрите бургаски футболни треньори с голям принос за успехите на "Черноморец" през последните 20 г. на миналия век.
И до днес Панайот Косто продължава да се интересува и следи развитието на любимия си отбор.
Нека му пожелаем много здраве и щастливи моменти с близките хора и ФК "Черноморец"!
