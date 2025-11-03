Основните заключения в медицината са, че когато се касае за остър инфекциозен процес (особено при деца) треската по-скоро е благоприятен признак. И днес, обаче родителите чувстват това, като сигнал за сериозна тревога, страх от загуба на контрол и инстинктите им да защитят детето са толкова силни, че понякога интелигентни хора, отказват да се доверят дори на добре познати на семейството лекари. Това пише във Фейсбук доц. Валери Велев - специалист инфекционист и паразитолог в София.Даването на лекарства на децата им за понижаване на температурата, може да даде на родителите чувство за контрол и да намали тяхната тревожност и ненужно използване на здравни заведения. Ето защо е важно безопасно да се понижава температурата, когато е необходимо.Важно е да знаем, че телесната температура при здрави индивиди варира през цялото денонощие.Телесната температура нормално е по-висока през първите две години от живота!При децата тя може да се повиши и при емоционална възбуда, физическо претоварване при игри или след нахранване.Приема се, че нормалната телесна температура за деца е около 37°C, като може да е с 1-2°C по-висока или по-ниска. Зависи от мястото на измерване. Най-често е аксиларно (под мишницата). Важно е да се знае, че измерването в една точка, не ни показва температурата във всички части на тялото.За повишена температура при деца обикновено се определя стойност ≥ 38 °C.При деца без придружаващи заболявания треската е симптом, а не болест. Тук старите детски лекари ползват една ключова фраза: " гледай детето, не гледай термометъра!“При деца е много важно доколко общото им състояние е съхранено, на фона треска. Ако тя е в границите на 38 – 38, 5°C и детето се чувства с нормален тонус, играе, движи се, не страда – не сваляйте температурата!Сваляне на температурата с лекарства се налага, когато детето се чувства некомфортно, има болка, отказва течности, отпаднало е, лежи и т. н.Кога е незабавно състояние / кога да потърсим лекарска помощ?Бебе под 3 месеца с ректална температура ≥ 38 °C: незабавно се консултира с лекар.При по-голямо дете: ако температурата е много висока (напр. ≥ 40.5 °C), не се понижава след разумни мерки (описани по-долу), или детето има много силно влошено общо състояние — също се търси лекарска помощ.Ако детето: не приема течности, е дехидратирано (малко урина, сухи лигавици), има вялост, необичайно поведение, обрив, болка при уриниране, продължителна висока температура (> 2–3 дни) — тогава се налага по-обстойна оценка.Оставете детето да носи леки дрехи; не прекалявайте с покриването.Поддържайте комфортна температура в стаята (не прекалено топло).Насърчавайте приема на течности: най-вече вода, при нужда сокове, рехидратиращи разтвори от аптеката. НЕ насилвайте детето да се храни ако то не желае! "Много течности, малко храна“!Използвайте напр. парацетамол или ибупрофен — ако детето изглежда дискомфортно или понася зле треската.Аз лично предпочитам ибопруфен, защото е нестероидно противовъзпалително. Освен обезболяващо и противотемпературно има и противовъзпалително действие. Съветът ми е да давате 10-12 мг/кг тегло. Ибопруфенът сваля високата температура по-бързо от парацетамола. Може да повторите дозата най-рано след 6 часа.Парацетамол давайте ако сте давали поне 3 пъти последователно ибопруфен. Обратното също важи. Прословутата смяна на молекулите, нурофен – парацетамол- нурофен – парацетамол, всъщност според повечето гайдлайни не е желателна. Ако сте дали достатъчно висока доза от едната молекула, поне 6 часа детето няма да се нуждае от лекарство.Когато давате парацетамол, давайте минимум 15 мг/кг; ако аз лекувах детето ви, щях да му давам повечко, но това е в границите на моята отговорност. Парацетамола сваля температурата за около час (т. е. бавничко). Може да повторите дозата най-рано след 6 часа.Помнете : когато давате противотемпературно на високо фебрилно дете (39-40°C), целта е да я свалите до разумни граници (около или под 38°C); дете с температура под 38°C трябва да се остави на мира, а не да се блъска с лекарства до заветните 36,9°C.Когато детето е с много висока температура - 39-41°C, уместно е да ползвате течен аналгин – дават се токова капки колкото тежи детето. Може да дадете една-две капки отгоре, но не по-малко!Ако нещата не се оправят с медикаменти, а температурата е над 39°C, уместни са ледени компреси; слагат се там, където минават големи магистрални съдове – под мишниците и в ингвиналните гънки. Зарежете студените чорапи, дланите, челото. Децата с треска имат студени крайници. И никакъв оцет!Сега само знайте – Ако гърчът продължава > 5 мин: първи избор – бензодиазепин (диазепам). Вкъщи, само ако имате за ректално приложение. Ако гърча е краткотраен – т. е. 2-3 мин. просто обърнете главичката на детето встрани за да не повърне и не му бъркайте в устата да търсите езици.Антипиретици - използват се за комфорт, но не предотвратяват гърчове!Винаги се консулитрайте с лекар, съветва доц. Велев.