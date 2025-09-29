Новини
Лекари от Бургаския медицински факултет вече работят в УМБАЛ Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 11:38
©
Д-р Господинова, д-р Русенова и д-р Хашимов
Лекари от първия випуск на Медицинския факултет на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" вече работят в УМБАЛ Бургас. Веднага след своето дипломиране те избраха най-голямото и най-старо лечебно заведение в Югоизточна България и решението им е ясен знак, че виждат бъдеще за кариерата си тук.

Д-р Кристияна Господинова е привлечена от кардиологията и смята тази област на медицината за една от най-интересните. Повлияна и от роднина-кардиолог, чиито разкази я впечатляват от ранна възраст. Сърдечно я посреща и екипът на Кардиологично отделение: "Много са отдадени, постоянно обясняват и се чувствам добре с тях", споделя тя.

Д-р Серхат Хашимов винаги е мечтал да бъде хирург. От дете е свикнал със специалността – майка му работи в хирургично отделение. По време на практиките в УМБАЛ Бургас решава, че неговото място е в Първа хирургия – заради екипа и разнообразието от случаи. "За мен е естествено да остана в Бургас, защото това е градът, в който съм се учил на медицина. Имам какво да дам обратно на хората, които са ми дали подкрепа и пример", споделя д-р Хашимов, който е родом от Търговище.

Д-р Янна Русенова без колебание избира педиатрията. "Обичам децата, обичам да работя с деца и това е причината да започна работа в такова отделение", споделя тя. Още по време на стажа в детското отделение на болницата печели симпатиите на малките пациенти и техните родители.Тримата още са развълнувани от факта, че вече са "от другата страна". "Едно е да си студент, съвсем друго – да носиш отговорност. Все още свикваме да се представяме с "д-р еди кой си". Не липсват и куриозни ситуации с пациенти, които смятали, че те "изглеждат като на 16 години" и ги питали: "Кога ще дойде лекарят?".

Желание за работа в УМБАЛ Бургас са заявили след дипломирането и други лекари от първия випуск. Очаква се обявяване на нови свободни места и на места за специализация. Това е нова страница в историята на бургаската медицина и на УМБАЛ Бургас – болница с над 145-годишна история, през която поколения медици са изграждали доверие, авторитет и традиции в грижата за хората.

"За нас е чест, че лекари от първия випуск на Бургаския медицински факултет избират именно УМБАЛ Бургас. Това е доказателство, че когато образованието и практиката вървят ръка за ръка, младите специалисти остават в региона и допринасят за здравето на нашата общност. Вярваме, че младостта, енергията и стремежът им да се развиват ще внесат нова сила и вдъхновение в нашия екип", смята ръководството на Бургаската болница.








